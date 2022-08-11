Гол Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Спартаком: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У матчах-відповідях третього кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу відбулося 27 матчів.

У матчі в Польщі гол українця Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Спартаком Трнава.

Ліга конференцій 2022/23

Третій кваліфікаційний етап

Матчі-відповіді, 11 серпня

Кизилжар (Казахстан) - АПОЕЛ (Кіпр) 0:0. Перший матч 0:1

Тобол (Казахстан) - Зріньскі (Боснія і Герцеговина) 1:1 (0:1). Перший матч 0:1

Ракув (Польща) - Спартак Трнава (Словаччина) 1:0 (0:0). Перший матч 2:0

Коньяспор (Туреччина) - Вадуц (Ліхтенштейн) 2:4 (1:2). Перший матч 1:1

Петрокуб (Молдова) - Фегервар (Угорщина) 1:2 (1:2). Перший матч 0:5

Твенте (Нідерланди) - Чукарічкі (Сербія) 4:1 (2:1). Перший матч 3:1

ЧФР Клуж (Румунія) - Шахтар (Солігорськ, Білорусь) 1:0 (0:0). Перший матч 0:0

Юргорден (Швеція) - Шепші (Румунія) 3:1 (2:1). Перший матч 3:1

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) - Лугано (Швейцарія) 3:1 (0:0). Перший матч 2:0

Антверпен (Бельгія) - Ліллестрем (Норвегія) 2:0 (1:0). Перший матч 3:1

Панатінаїкос (Греція) - Славія (Чехія) 1:1 (0:0). Перший матч 0:2

Стяуа (Румунія) - Дунайська Стреда (Словаччина) 1:0 (1:0). Перший матч 1:0

Університатя (Румунія) - Зоря (Україна) 3:0 (1:0). Перший матч 3:1

Башакшехір (Туреччина) - Брейдаблік (Ісландія) 3:0 (1:0). Перший матч 2:0

Андерлехт (Бельгія) - Пайде (Естонія) 3:0 (0:0). Перший матч 2:0

Аріс (Греція) - Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 2:1 (0:0). Перший матч 0:2

Слайго Роверс (Ірландія) - Вікінг (Норвегія) 1:0 (1:0). Перший матч 1:5

Хіберніанс (Мальта) - РФС (Латвія) 1:3 (0:1). Перший матч 1:1

Базель (Швейцарія) - Брондбю (Данія) 2:1 (пен 3:1) (2:1, 0:0, 0:0, 0:0). Перший матч 0:1

Клаксвік (Фарерські острови) - Баллкані (Косово) 2:1 (пен 3:4) (0:0, 2:1, 0:0, 0:0). Перший матч 2:3

Левські (Болгарія) - Хамрун (Мальта) 1:2 (пен 1:3) (0:0, 1:2, 0:0, 0:0). Перший матч 1:0

Шкендія (Північна Македонія) - АІК (Швеція) 1:1 (пен 2:3) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0). Перший матч 1:1

Сент-Патрікс (Ірландія) - ЦСКА (Болгарія) 0:2 (0:1). Перший матч 1:0

АЗ (Нідерланди) - Данді Юнайтед (Шотландія) 7:0 (5:0). Перший матч 0:1

Жил Вісенте (Португалія) - Рига (Латвія) 4:0 (3:0). Перший матч 1:1

Кішварда (Угорщина) - Молде (Норвегія) 2:1 (2:0). Перший матч 0:3

Янг Бойз (Швейцарія) - КуПС (Фінляндія) 3:0 (2:0). Перший матч 2:0

Лех (Польща) - Вікінгур (Ісландія) 4:1 (2:0, 0:1, 1:0, 1:0). Перший матч 0:1

Рапід (Австрія) - Нефтчі (Азербайджан) 2:0 (0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Перший матч 1:2