Головне
Збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату Європи
Вчора 16:54 699
Партизан не переграв кіпріотський клуб: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Вчора 23:56 351
Гол Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Спартаком: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:53 869
Медальні надії у велотреку: розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 12 серпня
Вчора 22:53 139
Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:23 739
Університатя - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій
Вчора 20:20 1380
Favbet передав ЗСУ позашляховик, дрони і спецзасоби
Вчора 18:30 437
Циганков відмовився переходити в Аталанту
Вчора 18:25 2233
Усик назвав найбільше досягнення у своїй кар’єрі
Вчора 17:39 466
Конопля: Академія Шахтаря завжди давала прикурити академії Динамо
Вчора 17:09 590 1
Прямі трансляції

Гол Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Спартаком: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Вчора 23:53 869 0
Гол Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Спартаком: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
#АЗ Алкмар, #Аріс, #Базель, #Брондбю, #Нефтчі, #Панатінаїкос, #Ракув, #Рапід Відень, #Рига, #Стяуа, #Фегервар, #Шкендія, #Янг Бойз, #АІК

Джерело - Чемпіон.

У матчах-відповідях третього кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу відбулося 27 матчів.

У матчі в Польщі гол українця Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Спартаком Трнава.

Ліга конференцій 2022/23
Третій кваліфікаційний етап
Матчі-відповіді, 11 серпня

Кизилжар (Казахстан) - АПОЕЛ (Кіпр) 0:0. Перший матч 0:1

Тобол (Казахстан) - Зріньскі (Боснія і Герцеговина) 1:1 (0:1). Перший матч 0:1

Ракув (Польща) - Спартак Трнава (Словаччина) 1:0 (0:0). Перший матч 2:0

Коньяспор (Туреччина) - Вадуц (Ліхтенштейн) 2:4 (1:2). Перший матч 1:1

Петрокуб (Молдова) - Фегервар (Угорщина) 1:2 (1:2). Перший матч 0:5

Твенте (Нідерланди) - Чукарічкі (Сербія) 4:1 (2:1). Перший матч 3:1

ЧФР Клуж (Румунія) - Шахтар (Солігорськ, Білорусь) 1:0 (0:0). Перший матч 0:0

Юргорден (Швеція) - Шепші (Румунія) 3:1 (2:1). Перший матч 3:1

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) - Лугано (Швейцарія) 3:1 (0:0). Перший матч 2:0

Антверпен (Бельгія) - Ліллестрем (Норвегія) 2:0 (1:0). Перший матч 3:1

Панатінаїкос (Греція) - Славія (Чехія) 1:1 (0:0). Перший матч 0:2

Стяуа (Румунія) - Дунайська Стреда (Словаччина) 1:0 (1:0). Перший матч 1:0

Університатя (Румунія) - Зоря (Україна) 3:0 (1:0). Перший матч 3:1

Башакшехір (Туреччина) - Брейдаблік (Ісландія) 3:0 (1:0). Перший матч 2:0

Андерлехт (Бельгія) - Пайде (Естонія) 3:0 (0:0). Перший матч 2:0

Аріс (Греція) - Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 2:1 (0:0). Перший матч 0:2

Слайго Роверс (Ірландія) - Вікінг (Норвегія) 1:0 (1:0). Перший матч 1:5

Хіберніанс (Мальта) - РФС (Латвія) 1:3 (0:1). Перший матч 1:1

Базель (Швейцарія) - Брондбю (Данія) 2:1 (пен 3:1) (2:1, 0:0, 0:0, 0:0). Перший матч 0:1

Клаксвік (Фарерські острови) - Баллкані (Косово) 2:1 (пен 3:4) (0:0, 2:1, 0:0, 0:0). Перший матч 2:3

Левські (Болгарія) - Хамрун (Мальта) 1:2 (пен 1:3) (0:0, 1:2, 0:0, 0:0). Перший матч 1:0

Шкендія (Північна Македонія) - АІК (Швеція) 1:1 (пен 2:3) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0). Перший матч 1:1

Сент-Патрікс (Ірландія) - ЦСКА (Болгарія) 0:2 (0:1). Перший матч 1:0

АЗ (Нідерланди) - Данді Юнайтед (Шотландія) 7:0 (5:0). Перший матч 0:1

Жил Вісенте (Португалія) - Рига (Латвія) 4:0 (3:0). Перший матч 1:1

Кішварда (Угорщина) - Молде (Норвегія) 2:1 (2:0). Перший матч 0:3

Янг Бойз (Швейцарія) - КуПС (Фінляндія) 3:0 (2:0). Перший матч 2:0

Лех (Польща) - Вікінгур (Ісландія) 4:1 (2:0, 0:1, 1:0, 1:0). Перший матч 0:1

Рапід (Австрія) - Нефтчі (Азербайджан) 2:0 (0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Перший матч 1:2

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 306951
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 9816
Усі загинули. Уявляєте - всі! 43 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини Усі загинули. Уявляєте - всі! 43 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини 16689
Циганков відмовився переходити в Аталанту Циганков відмовився переходити в Аталанту 2233
Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО 11663 9
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 174271 3
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20421
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7503
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24665
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 16573
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 44173
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1082