Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу луганська Зоря протистояла румунській Університаті.

Українська команда поступилася з рахунком 0:3 та за сумою двох матчів залишила єврокубки.

Ліга конференцій 2022/23

Третій кваліфікаційний етап

Матч-відповідь, 11 серпня

Університатя (Румунія) - Зоря (Україна) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Сілва, 2:0 - 53 Баярам, 3:0 - 56 Банку

Університатя Крайова: Давид Лазар, Пауль Папп, Олександру Крецу (Михай Кепецине 65), Володимир Скречу, Олександру Матею, Андрій Іван, Штефан Баярам (Анте Рогулич 74), Нікусор Банку, Елвір Колич (Йован Маркович 65), Сержу Ханке 74), Раул Сілва

Зоря: Дмитро Мацапура, В'ячеслав Чурко, Владислав Кабаєв, Сергій Булеца (Дмитро Мишньов 56), Єгор Назарина, Максим Імереков, Денис Нагнойний (Денис Безбородько 56), Арсеній Батагов, Роман Вантух (Максим Сміян 28), Крістіан Даль, Олег Данченко

Попередження: Андрій Іван 30, Елвір Коліч 44, Раул Сілва 71, Олександру Матею 90+1 - Єгор Назарина 71

Перший матч 0:1

Раніше всі білоруські футбольні клуби припинили участь у єврокубках сезону-2022/23.