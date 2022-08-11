Головне
Збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату Європи
Вчора 16:54 699
Партизан не переграв кіпріотський клуб: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Вчора 23:56 359
Гол Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Спартаком: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:53 870
Медальні надії у велотреку: розклад виступу українців на ЧЄ з літніх видів спорту 12 серпня
Вчора 22:53 139
Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:23 742
Університатя - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій
Вчора 20:20 1380
Favbet передав ЗСУ позашляховик, дрони і спецзасоби
Вчора 18:30 437
Циганков відмовився переходити в Аталанту
Вчора 18:25 2235
Усик назвав найбільше досягнення у своїй кар’єрі
Вчора 17:39 466
Конопля: Академія Шахтаря завжди давала прикурити академії Динамо
Вчора 17:09 590 1
Прямі трансляції

Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій

Вчора 22:23 742 0
Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій
#Зоря, #Університатя

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу луганська Зоря протистояла румунській Університаті.

Українська команда поступилася з рахунком 0:3 та за сумою двох матчів залишила єврокубки.

Ліга конференцій 2022/23
Третій кваліфікаційний етап
Матч-відповідь, 11 серпня

Університатя (Румунія) - Зоря (Україна) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Сілва, 2:0 - 53 Баярам, 3:0 - 56 Банку

Університатя Крайова: Давид Лазар, Пауль Папп, Олександру Крецу (Михай Кепецине 65), Володимир Скречу, Олександру Матею, Андрій Іван, Штефан Баярам (Анте Рогулич 74), Нікусор Банку, Елвір Колич (Йован Маркович 65), Сержу Ханке 74), Раул Сілва

Зоря: Дмитро Мацапура, В'ячеслав Чурко, Владислав Кабаєв, Сергій Булеца (Дмитро Мишньов 56), Єгор Назарина, Максим Імереков, Денис Нагнойний (Денис Безбородько 56), Арсеній Батагов, Роман Вантух (Максим Сміян 28), Крістіан Даль, Олег Данченко

Попередження: Андрій Іван 30, Елвір Коліч 44, Раул Сілва 71, Олександру Матею 90+1 - Єгор Назарина 71

Перший матч 0:1

Раніше всі білоруські футбольні клуби припинили участь у єврокубках сезону-2022/23.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 174273 3
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 9816
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 306952
Усі загинули. Уявляєте - всі! 43 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини Усі загинули. Уявляєте - всі! 43 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини 16689
Циганков відмовився переходити в Аталанту Циганков відмовився переходити в Аталанту 2235
Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО Донька президента федерації дзюдо заявила, що принципово не перейде на українську мову - ВІДЕО 11683 10
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 17386
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25316
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21217 3
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12649
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 44173
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 96359