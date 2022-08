Брайтон вперше переміг Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

Брайтон здобув першу в історії перемогу над Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Про це повідомляє William Hill.

Гра першого туру АПЛ завершилась з рахунком 2:1 на користь гостей. Дубль у складі переможців зробив Паскаль Гросс.

🤯 07 May 2022: Brighton beat Man Utd 4-0, the biggest top-flight league win in the club’s history



🤯 07 August 2022: Brighton beat Man Utd 2-1, the first away win at Old Trafford in the club's history



Wow. pic.twitter.com/gSlxgqlFLK