Роналду влітку не покине Манчестер Юнайтед

Португальський нападник Кріштіану Роналду навряд чи піде з Манчестер Юнайтед під час цього трансферного вікна.
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, відхід 37-річного форварда з манчестерського клубу цього літа малоймовірний.
Коло потенційних покупців Роналду вузьке – МЮ отримав конкретний запит щодо нього лише від неназваного клубу із Саудівської Аравії.
Частково небажання "червоних дияволів" продавати Роналду мотивується тим, що клуб не впевнений у силі нападників.
Раніше повідомлялося, що Роналду може перейти у Наполі.