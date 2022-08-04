Роналду влітку не покине Манчестер Юнайтед

Відхід форварда є малоймовірним

Португальський нападник Кріштіану Роналду навряд чи піде з Манчестер Юнайтед під час цього трансферного вікна.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, відхід 37-річного форварда з манчестерського клубу цього літа малоймовірний.

Коло потенційних покупців Роналду вузьке – МЮ отримав конкретний запит щодо нього лише від неназваного клубу із Саудівської Аравії.

Частково небажання "червоних дияволів" продавати Роналду мотивується тим, що клуб не впевнений у силі нападників.

Раніше повідомлялося, що Роналду може перейти у Наполі.