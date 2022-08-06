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Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

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Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Штурм Грац, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація
3-й раунд, 2-й матч
9 серпня 2022 року. 21:30

Штурм (Грац, Австрія) - Динамо (Київ, Україна)
Стадіон Грац-Лібенау (Грац, Авмтрія)
Головний арбітр - Іван Кружляк (Словаччина)

9 серпня київське Динамо та австрійський Штурм із міста Грац зіграють матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Гра відбудеться на стадіоні Грац-Лібенау о 21:30 за київським часом. Обслуговатиме поєдинок бригада арбітрів зі Словаччини на чолі з 38-річним Іваном Кружляком. Перша, формально домашня, гра для Динамо завершилася перемогою господарів - 1:0.

Штурм

Після поразки від Динамо Штурм зіграв матч третього туру австрійської Бундесліги. Чорно-білі у виіїзній грі розписали мирову з Рідом (1:1). За гостей відзначився Крістоф Ланг. Після трьох турів Штурм з 5 очками посідає 4 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги.

У лазареті Штурма продовжуть перебувати травмовані півзахисники Якоб Янчер і Отар Кітеїшвілі. Також відновлюються після травм - Гайргофер і Труммер.

Динамо

Менше ніж через дві доби після першої гри зі Штурмом кияни провели Благодійний матч з анлійським Евертоном. Експерементальним складом Динамо розгромно програла Миколенку і Ко.

На передматчевій розминці першого матчу травму отримав Віктор Циганков, який так і не зміг допомогти команді, хоча й потрапив до стартового складу. За інформацією пресслужби київського клубу, Віктор Циганков цілком імовірно зможе допомогти Динамо.

Історія зустрічей

Гра 3 серпня в Лодзі стала першою в історії протистоянь Динамо і Штурма.

Цифри і факти

  • Динамо 15 разів зустрічалося з представниками Австрії - тотальна перевага української команди (10 перемог, 2 нічиї і 3 поразки);
  • Динамо забивало хоча 1 гол у 6 із 7 гостьових матчах з Австрійськи командами;
  • До Штурма востаннє Динамо грало з австрійцями у Лізі Європи-2013/14. Тоді кияни на груповій стадії двічі зіграли з Рапідом (2:2, 3:1);
  • Сергій Сидорчук - єдиний із чинного складу, хто 9 років тому виходив на поле проти Рапіда;
  • Захисник/півзахисник Динамо Олександр Караває забив у попередніх двох матчах поспіль. Обидва голи (у ворота Фенербахче та Штурма) стали переможними;
  • Штурм двічі перетинався в офіційних матчах із представниками України - у раунді плей-оф кваліфікації ЛЄ 2009/10 австрійці за сумою двох матчів здолали Металіст (0:1 - у Харкові, 1:1 - у Граці).

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): очікуйте напередодні гри

Крістіан Ільцер (головний трнеенер Штурма): очікуйте напередодні гри

Орієнтовні склади

Штурм: Зібенгандль, Газібегович, Вютріх, Боркович, Морлі-Семюельс, Гірлендер, Горенц Станкович, Прасс, Хорват, Саркарія, Ланг

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Шапаренко, Шепелєв, Буяльський, Ванат, Беседін

Ставки букмекерів

Перемога Штурма - 2,44, Динамо - 3,00. Нічия - 3,2. Прохід у наступний раунд: Штурм - 3,55, Динамо - 1,29.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо - 1:2

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