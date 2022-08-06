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Стало відомо, коли Циганков повернеться до основної групи

Сьогодні 08:55 279 0
У футболіста дискомфорт у привідному м’язі
Стало відомо, коли Циганков повернеться до основної групи
#Динамо Київ, #Віктор Циганков

Джерело - ФК Динамо.

Вінгер Динамо Віктор Циганков пропустив перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Штурму через дискофморт у привідному м’язі. 

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Циганков був включений до основного складу, але на передматчевій розминці відчув біль у м’язі, тому лікарі наполягли на тому, щоб гравець пропустив поєдинок.

Наразі Циганков займається за індивідуальною програмою. Через декілька днів очікується його повернення до основної групи. Тому цілком можливо, що у матчі-відповіді зі Штурмом, який відбудеться у вівторок, 9 серпня, у Граці, Циганков зможе допомогти Динамо.  

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