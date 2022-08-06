У футболіста дискомфорт у привідному м’язі

Джерело - ФК Динамо.

Вінгер Динамо Віктор Циганков пропустив перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Штурму через дискофморт у привідному м’язі.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Циганков був включений до основного складу, але на передматчевій розминці відчув біль у м’язі, тому лікарі наполягли на тому, щоб гравець пропустив поєдинок.

Наразі Циганков займається за індивідуальною програмою. Через декілька днів очікується його повернення до основної групи. Тому цілком можливо, що у матчі-відповіді зі Штурмом, який відбудеться у вівторок, 9 серпня, у Граці, Циганков зможе допомогти Динамо.