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Український центровий змінив клуб в чемпіонаті Японії

Олексій Мурзак — 10 липня 2025, 12:18
Український центровий змінив клуб в чемпіонаті Японії
В’ячеслав Петров
ФБУ

Український баскетболіст В’ячеслав Петров перейшов в команду Бамбісіс Нара, що представляє другий дивізіон чемпіонату Японії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сезон 2024/25 Петров провів у складі Каназави з третього дивізіону Японії, за яку зіграв 26 матчів, набираючи в середньому 16,2 очка, 1,5 перехоплення, 10,8 підбирання, 2,9 передачі.

За свою кар'єру центровий виступав також за Хімік, Київ-Баскет, Прометей, французький Антіб та чорногорську Подгоріцу. Також викликався у збірну України.

Раніше повідомлялося, що капітан збірної України з баскетболу Артем Пустовий продовжить карʼєру в складі клубу першого дивізіону чемпіонату Індонезії Сартрія Муда.

Вячеслав Петров

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