Ферстаппен – про Хорнера: Ми були разом від моєї першої перемоги до чотирьох титулів

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен відреагував на новину про звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника команди.

Відповідний пост 27-річний нідерландець опублікував в Instagram.

Вчора, 9 липня, компанія з виробництва енергетичних напоїв вирішила припинити співпрацю з 51-річним британцем на тлі скандалів та невтішних результатів команди Формули-1.

Після даного оголошення Ферстаппен опублікував своє фото з Хорнером, у підписі якого він подякував йому за всі моменти, які вони пережили разом у складі "биків".

"Від моєї першої перемоги в гонкці до чотирьох титулів чемпіона світу, ми розділили неймовірні успіхи. Вигравали пам'ятні гонки і били незліченні рекорди. Дякую за все, Крістіане!", – написав Макс.

Зазначимо, що саме Крістіан Хорнер був тією людиною, яка у 2016 році зважилася підвищити юного Макса Ферстаппена з Торо Россо до Ред Булл. У старшій команді майбутній чотириразовий чемпіон світу замінив росіянина Данііла Квята. І в своїй першій же гонці (Гран-прі Іспанії) нідерландець здобув перемогу.

Нинішній сезон став для Ферстаппена десятим під керівництвом Хорнера. За цей час Макс здобув чотири чемпіонські корони, виграв 65 гонок, 117 разів фінішував на подіумі та став володарем 44 поулів.

Нагадаємо, що Крістіан Хорнер виступив із емоційною прощальною промовою перед співробітниками Ред Булл.

Раніше стало відомо про реакцію менеджера Макса Ферстаппена на звільнення Хорнера з посади керівника команди.