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Артета: Адаптація Зінченка та Жезуса вражає

Сьогодні 09:40 107 0
Фахівець прокоментував перемогу у стартовому матчі
Артета: Адаптація Зінченка та Жезуса вражає
#Мікель Артета, #Арсенал Лондон

Джерело - ФК Арсенал.

У матчі 1-го туру АПЛ проти Крістал Пелес (2:0) для гравців Арсеналу головним завданням було виграти, набратися впевненості та отримати імпульс.

Про це заявив головний тренер канонірів Мікель Артета.

"Головним завданням було виграти у стартовому матчі, набратися впевненості та отримати імпульс. Пізніше можна буде говорити про речі, які нам потрібно покращити, причому їх було чимало, якщо чесно.

Це дійсно хороша перемога. Вона була важкою, тому що вболівальники Крістал Пелес гарантували тут атмосферу, а суперник є командою хорошого рівня. Вони створили нам багато проблем. Ми пережили це в минулому сезоні, а те, що зараз приїхали та здобули перемогу в цей спосіб - заслуга хлопців. Я дуже щасливий. ‎

‎Невтішним було те, що ми не забили більше голів, адже у нас було стільки можливостей. Ми були справді небезпечними біля чужих воріт, однак не можемо розраховувати тут на це протягом 95 хвилин, цього не станеться.‎

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‎Для Вільяма Саліба було великим випробуванням дебютувати в АПЛ на виїзді проти такої фізично сильної команди. Він також заслуговує на похвалу своєю грою та вирішенням ситуацій на полі. Я поплескаю його по спині, він зіграв класно.

‎Зінченко та Жезус вже мають досвід, вони виступали в АПЛ багато-багато разів. Це все ще нова команда, але їхня адаптація вражає", - зазначив Артета.

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