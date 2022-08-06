Зінченко - найкращий гравець матчу за версією WhoScored

Джерело - Чемпіон.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко став найкращим гравцем матчу першого туру Англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелас - Арсенал (0:2) за версією аналітичного ресурсу WhoScored.

Зінченко отримав оцінку 8,1 та став гравцем матчу.

Українець вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 82 хвилини. На 20-й хвилині українець зробив гольовий пас на Мартінеллі, після чого Арсенал вийшов уперед.

В активі Зінченка - гольова передача, 81,6 - точність пасів, 1 удар у площину, 2 виграних повітряних дуелі.

Гра проти Крістал Пелас стала дебютною для футболіста збірної України за Арсенал в офіційних матчах.

Зінченко перейшов у Арсенал влітку 2022 року, підписавши контракт на 4 роки. За Манчестер Сіті українець грав з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

Трансфер Зінченка став другим найдорожчим українським футболістом в історії.