7 серпня донецький Шахтар зіграє з Ромою в межах благодійного поєдинку.

Наразі римляни продали 60 тисяч квитків на матч, який відбудеться на Стадіо Олімпіко.

Over 60,000 and counting will be in attendance for Sunday's final match of pre-season... 🔥#ASRoma #RomaShakhtar