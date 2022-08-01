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Ніцца готує трансфер Мудрика

Сьогодні 19:39 197 0
Мудрик може змінити клуб
Ніцца готує трансфер Мудрика
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ніцца, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - ua-football.com.

Ніцца цікавиться півзахисником Шахтаря та збірною України Михайлом Мудриком.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Донецький клуб готовий розглядати пропозиції від 20 мільйонів євро.

Головний тренер Ніцци Фавр вже запросив цього літа молодого румуна Рауша Іліє і хотів би спробувати успіх у підписанні Мудрика.

Проблема в тому, що Баєр, який кілька місяців веде трансфер українця, є пріоритетним варіантом для Мудрика. Зазначається, що перехід настільки затягнувся через проблеми з візою для українського хавбека.

Таким чином Ніцца має переконати півзахисника не переходити у Баєр.

Раніше повідомлялося, що Шахтар та Баєр проведуть заключні переговори щодо трансферу Мудрика.

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