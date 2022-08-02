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Дикий: УПЛ розглядає варіант із запуском власного ОТТ-сервісу

Вчора 23:10 173 0
Євген Дикий прокоментував створення УПЛ-ТВ
Дикий: УПЛ розглядає варіант із запуском власного ОТТ-сервісу
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - detector.media.

УПЛ сподівається цього року  мати єдиний пул і отримати зовнішнього ретранслятора, однак готується і до плану Б, який передбачає запуск власного ОТТ-сервісу.

Про це розповів виконавчий директор Української прем’єр-ліги Євген Дикий у коментарі Дитектор Медіа.

"Щодо запуску свого сервісу УПЛ-ТБ, головне питання – це кошти. Тому, що продукт доволі дорогий. Виробництво трансляції одного матчу коштує близько 10 тисяч доларів. У сезоні у нас 240 матчів. Це приблизна сума на яку потрібно орієнтуватись при запуску своєї платформи. Але ми розглядаємо і таку можливість. І навіть маємо переговори з  кількома організаціями, які готові позичити нам такі кошти. Але сподіваємось, що до цього не дійде, і ми отримаємо зовнішнього ретранслятора.

Якби у тендері зараз брали участь Футболи, то конкуренція була б сильнішою і ми могли отримати більш привабливу пропозицію. Але будемо сподіватись, що з часом ситуація зміниться і всі учасники процесу будуть задоволені", - сказав Дикий.

Нагадаємо, дві компанії претендують на повний пакет медіаправ УПЛ.

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