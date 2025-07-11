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Осьмак вийшла в третій раунд Кубку світу ФІДЕ, сестри Музичук гратимуть тай-брейк

Володимир Максименко — 11 липня 2025, 07:48
Юлія Осьмак
Юлія Осьмак
ФІДЕ

Відбулись чергові партії другого раунду Кубку світу ФІДЕ серед жінок, де беруть участь українські шахістки.

Першою учасницею наступного кола серед вітчизняних спортсменок стала Юлія Осьмак – 27-річна киянка впевнено здолала китаянку Чучао Ванг та вийшла на її співвітчизницю Лу Мяої.

Анна Музичук та Інна Гапоненко вдруге зіграли внічию між собою – на гросмейстерок очікує тай-брейк.

Також додаткові партії гратиме Марія Музичук, яка двічі не змогла переграти Ландейро Сервантес. Переможниця пари вийде на грузинку Беллу Хотенашвілі.

Анна Ушеніна змогла зрівняти рахунок у двобої з Вантіке Агровал після поразки в першій партії й також гратиме тай-брейк.

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Сам Кубок світу відбувається у Баку за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєю граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Загальний призовий фонд турніру складає 691 250 доларів, серед яких головний приз переможцю – 50 тисяч.

У червні Анна Музичук взяла участь у командному чемпіонаті світу, де посіла третє місце у рапіді.

Юлія Осьмак ФІДЕ Анна Музичук Анна Ушеніна Марія Музичук Інна Гапоненко

Юлія Осьмак

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