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Челсі погодився продати вінгера в Арсенал

Володимир Максименко — 11 липня 2025, 07:23
Челсі погодився продати вінгера в Арсенал
x.com/ChelseaFC

Лондонські Челсі та Арсенал погодили трансфер вінгера "синіх" Ноні Мадуеке.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра, а згодом підтвердив Фабріціо Романо.

Загальна сума трансферу складатиме 58 мільйонів євро, а хавбек підпише п'ятирічний контракт.

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, ексзахисник Реала та збірної Аргентини Габріель Хейнце увійшов в тренерський штаб Мікеля Артети.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Футбольні трансфери Челсі Ноні Мадуеке

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