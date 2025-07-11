Челсі погодився продати вінгера в Арсенал
x.com/ChelseaFC
Лондонські Челсі та Арсенал погодили трансфер вінгера "синіх" Ноні Мадуеке.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра, а згодом підтвердив Фабріціо Романо.
Загальна сума трансферу складатиме 58 мільйонів євро, а хавбек підпише п'ятирічний контракт.
У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.
До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, ексзахисник Реала та збірної Аргентини Габріель Хейнце увійшов в тренерський штаб Мікеля Артети.