Дві компанії претендують на повний пакет медіаправ УПЛ

MEGOGO та Setanta Sports поборються за тендер УПЛ

Участь у тендері Української прем’єр-ліги (УПЛ) на повний пакет медіаправ на матчі чемпіонату України з футболу у 2022 році беруть медіасервіс Megogo та телеканал Setanta Sports.

Про це розповів виконавчий директор Української прем’єр-ліги Євген Дикий у коментарі Дитектор Медіа.

Тендер УПЛ оголосила 20 липня, заявки приймались до 27 липня.

Повний пакет прав включає ексклюзивну ретрансляцію усіх матчів Української прем’єр-ліги на всіх платформах. При цьому один матч туру має бути у загальному доступі. Після певного періоду ембарго трансляції матчів ліги мають бути доступні на ютубі.

Окрім повного пакету прав є права на трансляцію окремих матчів та хайлати. Заявку на ці права, за словами Євгена, подав канал Еспресо.

Рішення щодо обрання переможця тендеру УПЛ планує оголосити 4 серпня під час зборів учасників.

Раніше повідомлялося, що Setanta Sports - лідер у боротьбі за тендер УПЛ.