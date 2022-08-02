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Дві компанії претендують на повний пакет медіаправ УПЛ

Сьогодні 18:39 559 0
MEGOGO та Setanta Sports поборються за тендер УПЛ
Дві компанії претендують на повний пакет медіаправ УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - detector.media.

Участь у тендері Української прем’єр-ліги (УПЛ) на повний пакет медіаправ на матчі чемпіонату України з футболу у 2022 році беруть медіасервіс Megogo та  телеканал Setanta Sports.

Про це розповів виконавчий директор Української прем’єр-ліги Євген Дикий у коментарі Дитектор Медіа.

Тендер УПЛ оголосила  20 липня, заявки приймались до 27 липня.

Повний пакет прав  включає ексклюзивну ретрансляцію усіх матчів Української прем’єр-ліги  на всіх платформах.  При цьому один матч туру має бути у загальному доступі. Після  певного періоду ембарго трансляції матчів ліги мають бути доступні на ютубі.

Окрім повного пакету прав є права на трансляцію окремих матчів та хайлати. Заявку на ці права, за словами Євгена, подав канал Еспресо.

Рішення щодо обрання переможця тендеру УПЛ планує оголосити 4 серпня під час зборів учасників.

Раніше повідомлялося, що Setanta Sports - лідер у боротьбі за тендер УПЛ.

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