Термін угоди не розголошують

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля Діогу Жота продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Він підписав нову довготривалу угоду, термін якої не розголошують.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹 — Liverpool FC (@LFC) August 2, 2022

Його попередній контракт був розрахований до 2025 року, але Ліверпуль вирішив підписати новий на покращених умовах.

Раніше Ліверпуль переграв Манчестер Сіті і здобув Суперкубок Англії.