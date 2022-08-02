Джерело - Чемпіон.
Вінгер Ліверпуля Діогу Жота продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.
Він підписав нову довготривалу угоду, термін якої не розголошують.
We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹— Liverpool FC (@LFC) August 2, 2022
Його попередній контракт був розрахований до 2025 року, але Ліверпуль вирішив підписати новий на покращених умовах.
Раніше Ліверпуль переграв Манчестер Сіті і здобув Суперкубок Англії.