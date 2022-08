Вінгер Ліверпуля Діогу Жота продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Він підписав нову довготривалу угоду, термін якої не розголошують.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹