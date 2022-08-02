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Ліверпуль підписав новий з контракт з Жотою

Сьогодні 14:59 218 0
Термін угоди не розголошують
Ліверпуль підписав новий з контракт з Жотою
#Жота, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля Діогу Жота продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Він підписав нову довготривалу угоду, термін якої не розголошують.

Його попередній контракт був розрахований до 2025 року, але Ліверпуль вирішив підписати новий на покращених умовах.

Раніше Ліверпуль переграв Манчестер Сіті і здобув Суперкубок Англії.

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