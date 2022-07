Ліверпуль переграв Манчестер Сіті і здобув Суперкубок Англії

Ліверпуль здобув перемогу над Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь мерсисайдців.

Суперкубок Англії

30 липня

Ліверпуль - Манчестер Сіті 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Алесандер-Арнольд, 1:1 - 70 Альварес, 2:1 - 83 Салах(пен), 3:1 - 90+4 Нуньєс

