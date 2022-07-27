У пробі гравця виявлено клостебол

Допінг-тест захисника Аталанти Хосе Луїса Паломіно показав наявність забороненого препарату.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У пробі гравця виявлено клостебол. Це анаболічний стероїд, який заборонений WADA.

Гравець тимчасово відсторонений від матчів та тренувань. Поки що невідомо, яке покарання він отримає.

32-річний аргентинець в минулому сезоні провів 45 матчів за Аталанту в усіх турнірах і забив 2 голи при 1 результативній передачі.

Раніше повідомлялося, що Коста може перейти в Аталанту.