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Соломон: Хочу міцно обійняти своїх друзів та фанів в Україні

Сьогодні 21:22 212 0
Вінгер Шахтаря перейшов у Фулгем
Соломон: Хочу міцно обійняти своїх друзів та фанів в Україні
#Фулгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - офіційний сайт Фулгема.

Вінгер Шахтаря, який перейшов на один сезон у Фулгем, Манор Соломон не забуває про вболівальників з України.

Про це він розповів у першому коментарі новому клубу.

"Дуже щасливий і радий бути тут, у Фулгемі. Не можу дочекатися, щоб відчути особливу атмосферу Крейвен Котедж. Тут є чудові гравці, я сповнений рішучості допомогти Фулгему досягти цілей на рік. Також хочу міцно обійняти своїх друзів і фанів в Україні. Ви в моїх думках", - сказав Соломон.

Нагадаємо, Фулгем оголосив про підписання Соломона.

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