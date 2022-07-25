Соломон: Хочу міцно обійняти своїх друзів та фанів в Україні

Вінгер Шахтаря перейшов у Фулгем

Джерело - офіційний сайт Фулгема.

Вінгер Шахтаря, який перейшов на один сезон у Фулгем, Манор Соломон не забуває про вболівальників з України.

Про це він розповів у першому коментарі новому клубу.

"Дуже щасливий і радий бути тут, у Фулгемі. Не можу дочекатися, щоб відчути особливу атмосферу Крейвен Котедж. Тут є чудові гравці, я сповнений рішучості допомогти Фулгему досягти цілей на рік. Також хочу міцно обійняти своїх друзів і фанів в Україні. Ви в моїх думках", - сказав Соломон.

Нагадаємо, Фулгем оголосив про підписання Соломона.