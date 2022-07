Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі

У контрольному матчі Арсенал святкував впевнену перемогу над Челсі.

Олександр Зінченко дебютував у складі Арсеналу, відігравши перший тайм матчу.

Українцю вдалося продемонструвати свій високий клас. Можна виділити два епізоди. Спершу Зінченко виконав шикарну діагональ на Сака.

А потім витончено обіграв на фланзі Маунта, викликавши захоплення американських глядачів.

