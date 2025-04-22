Стародубцева завдяки вкрай важкій перемозі вийшла в основну сітку турніру в Мадриді

Юлія Стародубцева (99) подолала кваліфікацію і вийшла в основну сітку турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У фіналі кваліфікаційних змагань вона у неймовірно важкому поєдинку обіграла француженку Ельзу Жакемо (143).

Матч тривав 3 години 24 хвилини і завершився з рахунком 7:6(5), 2:6, 7:5 на користь українки.

У вирішальному сеті Стародубцева поступалася 1:4,а потім 4:5 з брейком, однак змогла вирвати перемогу. Цікаво, що Жакемо сумарно виграла на 10 розіграшів більше за нашу тенісистку.

За матч Юлія 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, 9 разів помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Фінал кваліфікації, 22 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) – Ельза Жакемо (Франція) 7:6(5), 2:6, 7:5

Це була перша зустріч суперниць. Суперниця українки в основній сітці змагань визначиться пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі кваліфікації Стародубцева обіграла іншу француженку, Хлое Паке (123).