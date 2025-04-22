Барселона приєдналася до боротьби за зірку збірної Італії

Барселона проявляє інтерес до центрального півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Про це повідомляє El Nacional.

Каталонці розглядають 24-річного італійця як потенційну заміну Френкі Де Йонгу. Контракт нідерландця з Барселоною діє до літа 2026 року та досі не продовжений. Якщо переговори з Де Йонгом так і не увінчаються успіхом, то у Каталонії сподіваються замінити його саме гравцем Ньюкасла.

Втім, Барселона – далеко не єдиний претендент на Тоналі. Також на підписання хавбека націлені Ювентус, Мілан, ПСЖ і ряд клубів АПЛ. Втім, Ньюкасл хотів би продати свого гравця закордон, щоби не підсилювати прямих конкурентів по чемпіонату.

У поточному сезоні на рахунку Тоналі 5 голів і 3 асисти в 40 матчах за Ньюкасл у всіх турнірах. Трансферна вартість італійця оцінюється у 45 мільйонів євро.