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Барселона приєдналася до боротьби за зірку збірної Італії

Олег Дідух — 22 квітня 2025, 18:54
Барселона приєдналася до боротьби за зірку збірної Італії
Сандро Тоналі
Getty images

Барселона проявляє інтерес до центрального півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Про це повідомляє El Nacional.

Каталонці розглядають 24-річного італійця як потенційну заміну Френкі Де Йонгу. Контракт нідерландця з Барселоною діє до літа 2026 року та досі не продовжений. Якщо переговори з Де Йонгом так і не увінчаються успіхом, то у Каталонії сподіваються замінити його саме гравцем Ньюкасла.

Втім, Барселона – далеко не єдиний претендент на Тоналі. Також на підписання хавбека націлені Ювентус, Мілан, ПСЖ і ряд клубів АПЛ. Втім, Ньюкасл хотів би продати свого гравця закордон, щоби не підсилювати прямих конкурентів по чемпіонату.

У поточному сезоні на рахунку Тоналі 5 голів і 3 асисти в 40 матчах за Ньюкасл у всіх турнірах. Трансферна вартість італійця оцінюється у 45 мільйонів євро.

Барселона Ньюкасл Френкі де Йонг Сандро Тоналі

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