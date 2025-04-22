Ексчемпіон світу назвав боксера, який поб'ється з переможцем реваншу Усик – Дюбуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Дюк Маккензі вважає, що Джозеф Паркер стане наступним суперником для переможця реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"Звичайно, Паркеру не пощастило, але йому водночас і пощастило, бо без сумніву він поб'ється з переможцем реваншу Усик — Дюбуа. Не думаю, що будуть аргументи проти", – сказав Маккензі.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що Усик та Дюбуа домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Зазначимо, що боксери провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.