Немає сенсу: Ред Булл не буде оскаржувати штраф Ферстаппена на Гран-прі Саудівської Аравії

Ред Булл вирішив не оскаржувати штраф Макса Ферстаппена, який позбавив гонщика лідерства та перемоги на Гран-прі Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Motorsport.

На старті гонки у Джидді Ферстаппен боровся за лідерство з Оскаром Піастрі. Зрізавши перший поворот, Макс не віддав позицію пілоту Макларен, за що судді пізніше "нагородили" його 5-секундним штрафом. На фініші нідерландець програв супернику менше 3 секунд.

Австрійська команда мала можливість подати протест на штраф, надавши докази правоти своєї позиції, якими стюарди не володіли на момент винесення покарання. Але керівник "биків" Крістіан Хорнер вважає, що це все одно не мало б сенсу.

"Звісно, ми говорили зі стюардами після заїзду. Вони думають, що це було справедливе рішення. Проблема в тому, що якщо ми подамо протест, то вони, швидше за все, не відступлять від своєї позиції. Ми попросимо їх поглянути на бортові записи, які на той момент були недоступні. Спочатку ми покладемо їх перед ними, але я думаю, що дуже малоймовірно, що вони змінять рішення", – сказав Хорнер.

Згідно з регламентом, команди Формули-1 мають 96 годин після гонки, щоб подати петицію на перегляд штрафу. Але майже завжди судді не визнають помилку та не змінюють свого рішення.

Востаннє запит на перегляд штрафу робив Макларен після Гран-прі США-2024, коли Ландо Норріс був оштрафований за аналогічне порушення у боротьбі з Ферстаппеном. Запит британського колектива був відхилений.

Раніше стало відомо, що Льюїс Гамільтон скасував свої плани на тиждень, щоб попрацювати з Феррарі над вирішенням проблем.