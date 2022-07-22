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Лаціо хоче підписати Емерсона

Сьогодні 13:40 123 0
Між клубами розпочалися переговори
Лаціо хоче підписати Емерсона
#Лаціо, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі Емерсон може продовжити кар'єру у Лаціо. 

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Між клубами розпочалися переговори.

27-річного оборонця хоче бачити у своїй команді наставник біло-блакитних Мауріціо Саррі.

У минулому сезоні Емерсон провів 1 поєдинок за Челсі. Його контракт із синіми розрахований до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 14 мільйонів євро.

Раніше Лаціо відмовив клубам АПЛ у трансфері Милинковича-Савича.

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