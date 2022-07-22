Лаціо хоче підписати Емерсона

Джерело - Чемпіон.
Захисник Челсі Емерсон може продовжити кар'єру у Лаціо.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Між клубами розпочалися переговори.
27-річного оборонця хоче бачити у своїй команді наставник біло-блакитних Мауріціо Саррі.
У минулому сезоні Емерсон провів 1 поєдинок за Челсі. Його контракт із синіми розрахований до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 14 мільйонів євро.
Maurizio #Sarri would like to sign #EmersonPalmieri as new left fullback. #Lazio have opened talks with #Chelsea for a loan. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2022
Раніше Лаціо відмовив клубам АПЛ у трансфері Милинковича-Савича.