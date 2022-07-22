Лаціо хоче підписати Емерсона

Між клубами розпочалися переговори

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі Емерсон може продовжити кар'єру у Лаціо.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Між клубами розпочалися переговори.

27-річного оборонця хоче бачити у своїй команді наставник біло-блакитних Мауріціо Саррі.

У минулому сезоні Емерсон провів 1 поєдинок за Челсі. Його контракт із синіми розрахований до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 14 мільйонів євро.

Раніше Лаціо відмовив клубам АПЛ у трансфері Милинковича-Савича.