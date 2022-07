Лаціо хоче підписати Емерсона

Захисник Челсі Емерсон може продовжити кар'єру у Лаціо.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Між клубами розпочалися переговори.

27-річного оборонця хоче бачити у своїй команді наставник біло-блакитних Мауріціо Саррі.

У минулому сезоні Емерсон провів 1 поєдинок за Челсі. Його контракт із синіми розрахований до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 14 мільйонів євро.

Maurizio #Sarri would like to sign #EmersonPalmieri as new left fullback. #Lazio have opened talks with #Chelsea for a loan. #transfers #CFC