Головне
Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:55 2360
Харлан вилетіла у другому раунді чемпіонату світу з фехтування
Сьогодні 16:55 81
Джурасек – гравець Шахтаря
Сьогодні 16:25 301
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:47 2989
Рижикова і Ткачук позмагаються за вихід до фіналу ЧС-2022: розклад виступів українців на 20 липня
Сьогодні 10:04 405
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:09 9945
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 07:12 18259
Магучіх виграла срібну медаль чемпіонату світу
Сьогодні 05:48 2019
Геращенко зупинилася за крок до медалі на чемпіонату світу
Сьогодні 05:36 912
Рижикова та Ткачук вийшли у півфінал чемпіонаті світу в бігу на 400 м з б'єрами
Сьогодні 05:09 404
Прямі трансляції

Манчестер Сіті може підписати лівого захисника Штутгарта Сосу

Сьогодні 15:58 287 0
Клуб знаходиться в пошуках нового гравця на позицію Зінченка
Манчестер Сіті може підписати лівого захисника Штутгарта Сосу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Соса, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті може придбати лівого захисника Штутгарта Борна Сосу.

Про це повідомляє City Xtra.

Клуб знаходиться в пошуках нового гравця через відхід Олександра Зінченка, а пріоритетним варіантом раніше вважався Марк Кукурелья з Брайтона.

Однак зараз керівництво "містян" вважає, що за 23-річного футболіста просять занадто велику суму. Трансфер оцінюється у понад 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, Зінченко покинув табір Манчестер Сіті для завершення трансферу в Арсенал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія чемпіонського успіху: від спортсмена до тренера Національної збірної з таїландського боксу Історія чемпіонського успіху: від спортсмена до тренера Національної збірної з таїландського боксу 4595
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 9945
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі 5496
Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це 4933
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 18259
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО 7138
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 26078
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 169214 3
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18364
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13167
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3755
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15670