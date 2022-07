Манчестер Сіті може придбати лівого захисника Штутгарта Борна Сосу.

Про це повідомляє City Xtra.

Клуб знаходиться в пошуках нового гравця через відхід Олександра Зінченка, а пріоритетним варіантом раніше вважався Марк Кукурелья з Брайтона.

Однак зараз керівництво "містян" вважає, що за 23-річного футболіста просять занадто велику суму. Трансфер оцінюється у понад 50 мільйонів євро.

VfB Stuttgart's Borna Sosa is on #ManCity’s list of alternative options if Brighton demand too much money for Marc Cucurella.



[via @Jack_Gaughan]