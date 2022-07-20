Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті може придбати лівого захисника Штутгарта Борна Сосу.
Про це повідомляє City Xtra.
Клуб знаходиться в пошуках нового гравця через відхід Олександра Зінченка, а пріоритетним варіантом раніше вважався Марк Кукурелья з Брайтона.
Однак зараз керівництво "містян" вважає, що за 23-річного футболіста просять занадто велику суму. Трансфер оцінюється у понад 50 мільйонів євро.
VfB Stuttgart's Borna Sosa is on #ManCity’s list of alternative options if Brighton demand too much money for Marc Cucurella.— City Xtra (@City_Xtra) July 18, 2022
[via @Jack_Gaughan]
Нагадаємо, Зінченко покинув табір Манчестер Сіті для завершення трансферу в Арсенал.