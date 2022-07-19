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Зінченко покинув табір Манчестер Сіті для завершення трансферу в Арсенал

Сьогодні 20:56 1283 0
Зінченко підпише контракт на 4 роки
Зінченко покинув табір Манчестер Сіті для завершення трансферу в Арсенал
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко покинув табір команди.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець в найближчі години має підписати контракт з Арсеналом і приєднатися до нового клубу. Всі документи вже готові.

За інформацією ЗМІ, трансфер обійдеться лондонському клубу в 30 млн фунтів.

Нагадаємо, Зінченко належить Манчестер Сіті з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

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