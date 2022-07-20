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Гвардіола: Вплив Зінченка був значним, ми з ним попрощалися

Сьогодні 11:48 453 0
Команда попрощалася з українським захисником
Гвардіола: Вплив Зінченка був значним, ми з ним попрощалися
#Жузеп Гвардіола, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Manchester Evening News.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко невдовзі покине клуб.

Про це повідомив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Вплив Зінченка, як і Габі Жезуса та Стерлінга, був значним. Це неймовірні люди та виняткові гравці, вони рухаються далі. Челсі та Арсенал - блискучі клуби, я буду радіти успіхам, які вони там матимуть".

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"Ми вдячні за ті зусилля, які вони прикладали, за їхню поведінку на полі та за його межами. З Алексом все пройшло добре, тому що ми можемо належним чином один з одним попрощатися. На жаль, не змогли зробити так зі Стерлінгом та Жезусом, але із Зінченком повечеряли та попрощалися", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Арсенал завершив трансфер Зінченка.

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