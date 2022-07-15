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Інспектори УАФ перевірили стан реконструкції стадіону Вереса

Сьогодні 17:40 141 0
Президент клубу прокоментував результати перевірки
Інспектори УАФ перевірили стан реконструкції стадіону Вереса
#Верес

Джерело - ФК Верес.

Інспекторам УАФ сподобався темп виконання робіт на стадіоні Авангард у Рівному.

Про це заявив президент Вереса Іван Надєїн.

"Роботи на арені тривають. В нас з'явився агроном із великим досвідом. Це значне підсилення для нашого клубу. Зараз на стадіоні тривають роботи й з догляду за газоном, і з облаштування роздягалень. Попередньо, інспекторам УАФ сподобався темп виконання робіт на Авангарді.

Будемо готуватися до фінальної інспекції, яка після завершення усіх обов'язкових робіт і усунення недоліків - зможе прийняти рішення про дозвіл на проведення тут змагань. Звісно, після відповідного рішення військово-цивільної адміністрації", - сказав Надєїн.

Нагадаємо Верес не зміг переграти юнацьку команду Львова.

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