Інспектори УАФ перевірили стан реконструкції стадіону Вереса

Інспекторам УАФ сподобався темп виконання робіт на стадіоні Авангард у Рівному.

Про це заявив президент Вереса Іван Надєїн.

"Роботи на арені тривають. В нас з'явився агроном із великим досвідом. Це значне підсилення для нашого клубу. Зараз на стадіоні тривають роботи й з догляду за газоном, і з облаштування роздягалень. Попередньо, інспекторам УАФ сподобався темп виконання робіт на Авангарді.

Будемо готуватися до фінальної інспекції, яка після завершення усіх обов'язкових робіт і усунення недоліків - зможе прийняти рішення про дозвіл на проведення тут змагань. Звісно, після відповідного рішення військово-цивільної адміністрації", - сказав Надєїн.