Верес не зміг переграти юнацьку команду Львова

Джерело - Чемпіон.
У стартовому спарингу літніх тренувальних зборів рівненський Верес в Оржеві зіграв унічию із юнацькою командою Львова.
Єдиний гол у складі червоно-чорних у другому таймі забив Микола Гайдучик.
Наступним спаринг-партнером рівнян стануть львівські Карпати. Гра запланована на 21 липня.
Верес - Львів U-19 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Вичіжанін, 1:1 - 55 Гайдучик
Верес (1 тайм): Коркодим (Ющишин, 30) - С.Шестаков, Курко, Вовченко (на перегляді), Квасний, Кучеров, Переходько, Дахновський, С.Шарай, Г.Пасіч, Сергійчук (Гайдучик, 30).
Верес (2 тайм): Ющишин (Когут, 60) - Гагун, Гук, Вовченко (Курко, 70), Є.Пасіч (Данилюк, 60), Савошко, Кльоц (Переходько, 70), Кучеров (Гечев, 65), В.Шарай, Панасенко, Гайдучик (М.Шестаков, 60).
Попередження: Сергійчук (27), Переходько (44), Панасенко (89).
Нагадаємо Вересу запропонували спаринг з Дебреценом.