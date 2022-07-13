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Верес не зміг переграти юнацьку команду Львова

Сьогодні 21:09 63 0
Рівненська команда провела перший літній спаринг
Верес не зміг переграти юнацьку команду Львова
#Верес

Джерело - Чемпіон.

У стартовому спарингу літніх тренувальних зборів рівненський Верес в Оржеві зіграв унічию із юнацькою командою Львова.

Єдиний гол у складі червоно-чорних у другому таймі забив Микола Гайдучик.

Наступним спаринг-партнером рівнян стануть львівські Карпати. Гра запланована на 21 липня.

Контрольний матч
13 липня

Верес - Львів U-19 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Вичіжанін, 1:1 - 55 Гайдучик

Верес (1 тайм): Коркодим (Ющишин, 30) - С.Шестаков, Курко, Вовченко (на перегляді), Квасний, Кучеров, Переходько, Дахновський, С.Шарай, Г.Пасіч, Сергійчук (Гайдучик, 30).

Верес (2 тайм): Ющишин (Когут, 60) - Гагун, Гук, Вовченко (Курко, 70), Є.Пасіч (Данилюк, 60), Савошко, Кльоц (Переходько, 70), Кучеров (Гечев, 65), В.Шарай, Панасенко, Гайдучик (М.Шестаков, 60).

Попередження: Сергійчук (27), Переходько (44), Панасенко (89).

Нагадаємо Вересу запропонували спаринг з Дебреценом.

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