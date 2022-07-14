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Степаненко: Шахтар буде боротись за найвищі позиції

Вчора 22:55 275 0
Тарас Степаненко прокоментував цілі на сезон
Степаненко: Шахтар буде боротись за найвищі позиції
#Тарас Степаненко, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко назвав цілі клубу на наступний сезон.

Про це розповів сам футболіст.

"Я скучив за футболом. Скучив за хлопцями. Дуже приємно повернутися до роботи з новим тренером. Думаю, що будуть нові ідеї, гра буде трохи змінюватись. Бачу, що тренери зараз більше роблять акцент на м'яч, на моделі гри. Це дуже приємно. Дуже радий повернутися.

Було досить втягуюче тренування з м'ячем. Трохи фітнесу. Хлопці знаходяться в різних кондиціях. Треба всім втягнутись. Для цього є час. Тому спокійно почали. Все нормально. Атмосфера добра. В Шахтарі завжди добра атмосфера. Ми звикли, що у нас багато хлопців з Бразилії, інших іноземців. Але зараз у нас є українці. Молодим хлопцям буде даватись великий шанс.

Настрій бойовий. Шахтар є Шахтар. Будемо боротись за найвищі позиції. Думаю, генеральний директор, директор по футболу та головний тренер ще оголосять нам цілі на сезон. Попри ситуації, на війну в нашій країні і на всі труднощі, які є в клубі, цілі мають бути найвищі.

Пішли потужні футболісти, які диктували гру в атаці. Ми не можемо сказати, що ми десь не втратимо. Але Шахтар є Шахтар. Є цілі, традиції клуб і віра в майбутнє", - сказав Степаненко.

Раніше Шахтар оголосив про призначення головного тренера.

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