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Дикий: Є претенденти на трансляцію матчів УПЛ

Сьогодні 10:55 136 0
Євген Дикий прокоментував транслятора УПЛ у сезоні 2022/23
Дикий: Є претенденти на трансляцію матчів УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - fanday.net.

УПЛ веде переговори з трансляторами наступного сезону чемпіонату України.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі fanday.net.

"Ми планували, що протягом сезону 2021/22 оголосимо тендер на продаж прав на телетрансляції матчів УПЛ. У лютому вже були добрі напрацювання, але, на жаль, війна зірвала всі плани та ділову активність. Сподіваюся, що нам вдасться зберегти напрацювання та провести згодом тендер із великим інтересом та добрими домовленостями.

Можу повідомити, що зараз є претендент на трансляцію матчів УПЛ, і не один. Наразі ми ведемо переговори щодо організації трансляцій. Однак є впевненість, що і в сезоні 2022/23, і наступних УПЛ транслюватиметься регулярно і на високому рівні.

У нас із нашими трансляторами завжди було порозуміння, ми завжди були готові до компромісів заради того, щоб трансляції проходили на гарному рівні. У додатках до нашого регламенту дуже чітко розписані всі вимоги, вони є чимось надмірним чи нереальним. Тому навряд чи доведеться щось переглядати чи скасовувати.

До того ж, не забуваймо, що в матчах УПЛ залучені бригади ВАР. Вони також мають свої чіткі вимоги до відеокартинки та організації матчів. Тому ми плануємо, що трансляції матчів сезону 2022/23 проходитимуть на хорошому рівні, – сказав Дикий.

Раніше повідомлялось, що новий чемпіонат УПЛ розпочнеться в серпні.

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