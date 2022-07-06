Динамо передало два автомобіля на передову

Динамо передало два позашляховики Jeep одному з підрозділів, у якому воюють фанати київського клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"З перших днів війни керівництво Динамо надає всебічну допомогу тим, хто її потребує, не залишаючи без уваги жодного звернення. Зокрема, Динамо продовжує свою гуманітарну місію, всіляко допомагаючи Збройним силам України та всім, хто працює заради наближення нашої перемоги над російськими окупантами", - йдеться у повідомленні клубу.