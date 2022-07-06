Антверпен розпочав продаж квитків на матч з Динамо

Джерело - офіційний сайт Антверпена.
Керівництво київського Динамо проведе матч з Антверпеном під час літніх навчально-тренувальних зборів.
Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.
Антверпен почав продаж квитків на матч.
Команди зустрінуться у благодійному спарингу 15 липня, Match for Peace відбудеться на домашній арені Антверпена та почнеться о 21:00 за київським часом.
Прохід на стадіон буде лише за електронними квитками. Перепустки коштують від 5 до 12 євро.
Раніше Динамо розписало мирову з Янг Бойз у благодійному матчі.