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Антверпен розпочав продаж квитків на матч з Динамо

Сьогодні 17:00 217 0
Команди зустрінуться у благодійному спарингу
Антверпен розпочав продаж квитків на матч з Динамо
#Антверпен, #Динамо Київ

Джерело - офіційний сайт Антверпена.

Керівництво київського Динамо проведе матч з Антверпеном під час літніх навчально-тренувальних зборів.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Антверпен почав продаж квитків на матч.

Команди зустрінуться у благодійному спарингу 15 липня, Match for Peace відбудеться на домашній арені Антверпена та почнеться о 21:00 за київським часом.

Прохід на стадіон буде лише за електронними квитками. Перепустки коштують від 5 до 12 євро.

Раніше Динамо розписало мирову з Янг Бойз у благодійному матчі.

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