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Вербич та Кендзьора в старті Динамо на матч з Янг Бойз

Сьогодні 18:45 186 0
Поєдинок розпочнеться о 19:30
Вербич та Кендзьора в старті Динамо на матч з Янг Бойз
#Динамо Київ, #Янг Бойз

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграє з швейцарським Янг Бойз у межах благодійного матчу Play for Peace. Stop the War.

Головний тренер киян Мірча Луческу визначився зі стартовим складом команди.

Динамо Київ: Бущан - Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський, Вербич - Бєсєдін.

Запасні: Бойко, Нещерет, Вівчаренко, Боль, Бурда, Шепелєв, Ванат, Яцик, Супряга, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Волошин, Сирота, Дубінчак, Антюх.

Зображення

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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