Вербич та Кендзьора в старті Динамо на матч з Янг Бойз

Джерело - Чемпіон.
Динамо зіграє з швейцарським Янг Бойз у межах благодійного матчу Play for Peace. Stop the War.
Головний тренер киян Мірча Луческу визначився зі стартовим складом команди.
Динамо Київ: Бущан - Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський, Вербич - Бєсєдін.
Запасні: Бойко, Нещерет, Вівчаренко, Боль, Бурда, Шепелєв, Ванат, Яцик, Супряга, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Волошин, Сирота, Дубінчак, Антюх.
Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.