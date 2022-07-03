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Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі

Сьогодні 19:56 278 0
Поєдинок завершився з рахунком 3:3
Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 липня, відбувся благодійний матч між командою зірок українського футболу та збірної Вишгородського району.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3, а у серії пенальті точнішими виявилися гравці збірної Вишгородського району - 4:1.

Зустріч організована Вишгородською районною асоціацією футболу та проєктом ПроФутбол Digital. Матч відбувся на підтримку Збройних Сил України.

Участь в грі взяли наступні представники українського футболу: Євген Хачеріді, Олександр Алієв, Олександр Головко, Андрій Богданов, Володимир Єзерський, Віталій Лисицький, Богдан Бутко, Сергій Погорілий, Сергій Старенький, Леонід Буряк та Олександр Рябоконь.

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