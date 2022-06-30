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Вальверде очолив іспанський Атлетік

Сьогодні 15:11 143 0
Фахівець втретє у своїй кар’єрі працюватиме в клубі
Вальверде очолив іспанський Атлетік
#Атлетік, #Ернесто Вальверде

Джерело - Чемпіон.

Атлетік Більбао призначив Ернесто Вальверде на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

58-річний фахівець втретє у своїй кар’єрі працюватиме в клубі. Раніше він обіймав посаду коуча в період з 2003 по 2005 роки, а також з 2013-го по 2017-й, після чого перебрався в Барселону.

Іншим кандидатом на роботу в Атлетіку вважався екстренер Лідса Марсело Б’єлса. Проте, президентські вибори клубу програв Іньякі Аречабалета, з яким аргентинець готовий був співпрацювати.

За підсумками сезону команду покинув Марселіно. Розіграш Ла-Ліги 2021/22 Атлетік закінчив на 8-й позиції у турнірній таблиці.

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