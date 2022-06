Атлетік Більбао призначив Ернесто Вальверде на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

58-річний фахівець втретє у своїй кар’єрі працюватиме в клубі. Раніше він обіймав посаду коуча в період з 2003 по 2005 роки, а також з 2013-го по 2017-й, після чого перебрався в Барселону.

💥 Ernesto Valverde is Athletic Club's new head coach



The record holder for most games as Athletic manager in history returns for a third spell in the San Mamés dugout.