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Агент Цітаішвілі підтвердив інтерес польського клубу

Сьогодні 21:10 70 0
Цітаішвілі може змінити клуб
Агент Цітаішвілі підтвердив інтерес польського клубу
#Динамо Київ, #Лех, #Футбольні трансфери, #Георгій Цітаішвілі

Джерело - football24.ua.

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі близький до переходу в познанський Лех.

21-річний грузин має високі шанси незабаром стати гравцем польського клубу, який за тиждень розпочне свій лігочемпіонівський шлях поєдинком з Карабахом у 1-му кваліфікаційному раунді.

Перемовини тривали кілька днів і нібито були непростими. Цітаішвілі повинен перейти у Польщу на правах річної оренди, його зарплата буде становити близько 350 тисяч євро. Інформацію про переговори з Лехом вже підтвердив агент Георгія, але жодних деталей не озвучив.

Нагадаємо, кампанію 2021/22 гравець збірної Грузії розпочав в оренді в Чорноморці, а після початку повномасштабного вторгнення перебрався у Віслу. Його угода з Динамо розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, Цітаішвілі тренується з Динамо.

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