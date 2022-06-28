Агент Цітаішвілі підтвердив інтерес польського клубу

Цітаішвілі може змінити клуб

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі близький до переходу в познанський Лех.

21-річний грузин має високі шанси незабаром стати гравцем польського клубу, який за тиждень розпочне свій лігочемпіонівський шлях поєдинком з Карабахом у 1-му кваліфікаційному раунді.

Перемовини тривали кілька днів і нібито були непростими. Цітаішвілі повинен перейти у Польщу на правах річної оренди, його зарплата буде становити близько 350 тисяч євро. Інформацію про переговори з Лехом вже підтвердив агент Георгія, але жодних деталей не озвучив.

Нагадаємо, кампанію 2021/22 гравець збірної Грузії розпочав в оренді в Чорноморці, а після початку повномасштабного вторгнення перебрався у Віслу. Його угода з Динамо розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, Цітаішвілі тренується з Динамо.