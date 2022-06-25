Головне
Збірна України здобула золоту медаль на чемпіонаті світу у хайлайті
Сьогодні 18:55 276
Збірна України зазнала прикрої поразки від Португалії
Сьогодні 21:58 196
Романчук фінішував п'ятим на чемпіонаті світу
Сьогодні 20:39 231
Кіченок та Остапенко не зіграють у парному фіналі в Істборні
Сьогодні 19:11 237
Романчук вийшов у фінал ЧС-2022
Вчора 13:14 682
Джошуа: Коли поб’ю Усика, то знову отримаю заслужену повагу
Вчора 10:31 614
Йовичевич на 99,9% очолить Шахтар - ЗМІ
Вчора 08:10 848
Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС
23.06.2022 21:52 430
Збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА
23.06.2022 12:36 851
Талант Динамо зацікавив європейські ТОП-клуби
23.06.2022 10:55 980
Прямі трансляції

Цітаішвілі тренується з Динамо

Сьогодні 21:11 157 0
Наразі Динамо перебуває у Швейцарії
Цітаішвілі тренується з Динамо
#Динамо Київ, #Георгій Цітаішвілі

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Георгій Цітаішвілі, який другу частину сезону на правах оренди провів у краківській Віслі тренується з Динамо.

Відео з пробіжки киян опублікував працівник клубу Андрій Шахов-молодший.

Актуально: Ференцварош, який очолює екстренер збірної росії, може придбати Цітаішвілі

Наразі Динамо перебуває у Швейцарії, де проведе ряд спарингів. Перший матч відбудеться 26 червня з Івердоном.

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились суперники Динамо на зборі у Швейцарії Визначились суперники Динамо на зборі у Швейцарії 463
Гадамчик: Українці їздять на автомобілях найрозкішніших марок. Чому вони тут, а не вдома на війні? Гадамчик: Українці їздять на автомобілях найрозкішніших марок. Чому вони тут, а не вдома на війні? 1460
Росіянин вимагає зняти плакат Зінченка в Уфі ВІДЕО Росіянин вимагає зняти плакат Зінченка в Уфі ВІДЕО 518
Баварія назвала ціну трансферу Левандовського Баварія назвала ціну трансферу Левандовського 543
Маліновський: Продовжуйте молитися за мир. З терористами Маліновський: Продовжуйте молитися за мир. З терористами 1135
Ф'юрі: Усик не може зрівнятися зі мною Ф'юрі: Усик не може зрівнятися зі мною 828
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245212
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183605
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15402
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30584 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13854
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19504