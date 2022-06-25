Цітаішвілі тренується з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Георгій Цітаішвілі, який другу частину сезону на правах оренди провів у краківській Віслі тренується з Динамо.
Відео з пробіжки киян опублікував працівник клубу Андрій Шахов-молодший.
Актуально: Ференцварош, який очолює екстренер збірної росії, може придбати Цітаішвілі
Наразі Динамо перебуває у Швейцарії, де проведе ряд спарингів. Перший матч відбудеться 26 червня з Івердоном.
Gio Tsitaishvili is back with the Dynamo squad as they start pre-season in Switzerland pic.twitter.com/mYxAoVvVwN— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 25, 2022