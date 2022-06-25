Ювентус та ПСЖ можуть здійснити обмін гравцями

Паредес та Кін не входять до планів своїх команд

Нападник Ювентуса Мойзе Кін може повернутися до ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Італієць з радістю повернеться до Парижа, де грав із 2020 по 2021 рік. Гравець уже попросив клуб відпустити його.

Зазначимо, Кін формально належить Евертону, проте туринці брали його в оренду із зобов'язанням викупу. Тепер вони розглядають можливість обміну Мойзе на хавбека ПСЖ Леандро Паредеса, який не проти повернутися до Італії.

Переговори між клубами можуть відбутися найближчим часом. Обидва гравці вже дали згоду на перехід.

Нагадаємо Мудрик відмовив Ювентусу і Мілану заради Баєра.