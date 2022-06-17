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Маліновський: У нашому фонді є футболки де Брейне та Фернандінью

Сьогодні 10:22 91 0
Український хавбек розповів про функціонування свого благодійного фонду
Маліновський: У нашому фонді є футболки де Брейне та Фернандінью
#Аталанта, #Кевін Де Брейне, #Руслан Маліновський, #Фернандінью

Джерело - Sky Italia.

У фонді Malinovsky Charity, який створив хавбек Аталанти Руслан Маліновський, є футболки Манчестер Сіті з прізвищами Кевіна Де Брейне та Фернандінью.

Про це українець розповів порталу Sky Italia.

"Дякую всім, хто підтримав цю асоціацію, що ми ведемо з нашими друзями. Хочемо зробити свій внесок у допомогу дітям та людям, які втратили свої будинки. Найпопулярніші футболки, що є у фонді? Думаю, найцікавішими варіантами є футболки Манчестер Сіті з прізвищами Де Брюйне та Фернандіньйо", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський може перейти у Ювентус.

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