Маліновський: У нашому фонді є футболки де Брейне та Фернандінью

У фонді Malinovsky Charity, який створив хавбек Аталанти Руслан Маліновський, є футболки Манчестер Сіті з прізвищами Кевіна Де Брейне та Фернандінью.

Про це українець розповів порталу Sky Italia.

"Дякую всім, хто підтримав цю асоціацію, що ми ведемо з нашими друзями. Хочемо зробити свій внесок у допомогу дітям та людям, які втратили свої будинки. Найпопулярніші футболки, що є у фонді? Думаю, найцікавішими варіантами є футболки Манчестер Сіті з прізвищами Де Брюйне та Фернандіньйо", - сказав Маліновський.