Маліновський може перейти у Ювентус

Руслан Маліновський може змінити клуб

Аталанта заради підписання Мері Деміраля готова пожертвувати українським хавбеком Русланом Маліновським.

Про це повдіомляє Juventus Area з посиланням на журналіста Луку Момблано.

Аталанта хоче оформити повноцінний трансфер оборонця Мері Деміраля. Права на нього належать Ювентусу, а минулий сезон турок провів у Бергамо на правах оренди, ставши лідером захисту команди Джан П'єро Гасперіні.

Не виключено, що частиною угоди щодо 24-річного центрбека стане Руслан Маліновський. Клуби обговорювали потенційний перехід українця до лав "Старої синьйори".

Нагадаємо, Маліновський травмувався у матчі з Ірландією.