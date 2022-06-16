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Маліновський може перейти у Ювентус

Сьогодні 20:39 212 0
Руслан Маліновський може змінити клуб
Маліновський може перейти у Ювентус
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Демірал, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Аталанта заради підписання Мері Деміраля готова пожертвувати українським хавбеком Русланом Маліновським.

Про це повдіомляє Juventus Area з посиланням на журналіста Луку Момблано.

Аталанта хоче оформити повноцінний трансфер оборонця Мері Деміраля. Права на нього належать Ювентусу, а минулий сезон турок провів у Бергамо на правах оренди, ставши лідером захисту команди Джан П'єро Гасперіні. 

Не виключено, що частиною угоди щодо 24-річного центрбека стане Руслан Маліновський. Клуби обговорювали потенційний перехід українця до лав "Старої синьйори".

Нагадаємо, Маліновський травмувався у матчі з Ірландією.

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