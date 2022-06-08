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Шаран: Матчі УПЛ можна проводити на Західній Україні та у Києві

Сьогодні 18:11 181 0
Шаран: Матчі УПЛ можна проводити на Західній Україні та у Києві
#Володимир Шаран

Джерело - Footboom.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран розповів про стан справ в команді та плани на наступний сезон.

"Більшість гравців та тренерів Минаю з самого початку повномасштабної агресії росії перебувають в Ужгороді. Збір плануємо розпочати 23 червня. Сподіваємось, що сезон-2022/2023 в Україні розпочнеться наприкінці серпня. Де краще грати матчі чемпіонату України? Є надія, що перше коло відбудеться в нашій країні.

Розуміємо, що небезпека є, але футбол на українських стадіонах стане стимулом для всіх українців. Таким чином ми продемонструємо, що Україна сильна. Матчі УПЛ можна проводити на Західній Україні та в Києві, - зазначив Шаран.

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