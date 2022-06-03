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Шахтар не ухвалив рішення щодо продажу Мудрика у Баєр

Вчора 21:40 218 0
Ігор Циганик розповів про переговори Шахтаря та німецького Баєра щодо трансферу Михайла Мудрика.
Шахтар не ухвалив рішення щодо продажу Мудрика у Баєр
#Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик хоче перейти у Баєр.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Мудрик хоче у Баєр, він звернувся до керівництва клубу. Він відчуває, що зможе прогресувати у Німеччині. Є реальна пропозиція. Михайло спілкувався з керівництвом, підтвердив бажання перейти до Байєра. Однозначної відповіді немає.

Немає ні відмови Баєру, ні згоди на трансфер. Наприклад, якщо Україна поїде на ЧС-2022, то там можна засвітити гравця та продати потім дорожче. А якщо не вийде, то вже інша розмова. Категоричної відмови зараз немає", – розповів Циганик.

Чинна угода Мудрика з Шахтарем розрахована до кінця 2026 року.

Раніше стала відома причина затримки трансферу Мудрика у Баєр.

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