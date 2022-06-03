Шахтар не ухвалив рішення щодо продажу Мудрика у Баєр

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик хоче перейти у Баєр.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Мудрик хоче у Баєр, він звернувся до керівництва клубу. Він відчуває, що зможе прогресувати у Німеччині. Є реальна пропозиція. Михайло спілкувався з керівництвом, підтвердив бажання перейти до Байєра. Однозначної відповіді немає.

Немає ні відмови Баєру, ні згоди на трансфер. Наприклад, якщо Україна поїде на ЧС-2022, то там можна засвітити гравця та продати потім дорожче. А якщо не вийде, то вже інша розмова. Категоричної відмови зараз немає", – розповів Циганик.