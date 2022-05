Мане погодив контракт із Баварією

Садіо Мане погодив умови контракту з мюнхенською Баварією.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Угода буде розрахована на три роки. Як вважається, у Ліверпулі Садіо отримував по 5,2 мільйона фунтів на рік.

Sadio #Manè is getting closer and closer to #BayernMunich from #Liverpool. The striker has agreed personal terms with #Bayern for 3-years contract. Ready a bid by €30M + bonuses to convince #Liverpool to sell him. #transfers #LFC https://t.co/LffMcOecAB