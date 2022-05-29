Мане попрощався з Ліверпулем

Скоріш за все, вінгер Ліверпуля Садіо Мане влітку змінить команду.

Про це повідомляє AS.

Сенегалець не виступатиме за червоних в наступному сезоні та шукає нові варіанти продовження кар’єри. Слова, сказані 30-річним футболістом після фіналу Ліги чемпіонів з Реалом (0:1), розцінюються як прощання з клубом.

"Я хочу подякувати уболівальникам за все, тренеру теж. Бажаю цій команді всього найкращого", - заявив Мане.

Раніше була інформація, що в підписанні нападника зацікавлена Баварія.