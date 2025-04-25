Стало відомо, чи зіграє Реал у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони

Мадридський Реал повідомив, що команда зіграє фінальний матч Кубку Іспанії проти Барселони.

Про це йдеться на сайті клубу.

Окрім цього зазначається, що Реал ніколи не мав наміру відмовитися від цього поєдинку, а вся інформація у ЗМІ була лише чутками.

"Наш клуб розуміє, що прикрі та недоречні заяви арбітрів, призначених на цей матч, зроблені за 24 години до фіналу, не можуть заплямувати спортивну подію світового значення, за якою спостерігатимуть сотні мільйонів людей, і з поваги до всіх уболівальників, які планують приїхати до Севільї, і до всіх тих, хто вже перебуває в столиці Андалусії.

Реал Мадрид розуміє, що цінності футболу повинні перемогти, попри ворожість і неприязнь, які сьогодні, в черговий раз щодо нашого клубу, продемонстрували арбітри, призначені на фінал", – йдеться в заяві.

Зустріч має відбутися в суботу, 26 квітня, на арені "Олімпійському стадіоні" в Севільї. Початок матчу – 23:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.

Нагадаємо, раніше мадридці звернулися до RFEF із проханням відсторонити арбітрів, проте у цьому проханні їм відмовили. У разі, якщо Реал бойкотуватиме матч, то Барселона зіграє з Реалом Сосьєдад.