Циганик: Думаю, Шахтар молиться, щоб Де Дзербі пішов

У тренера дуже великий контракт

Джерело - Чемпіон.

У Шахтарі будуть раді у разі відходу тренера Роберто Де Дзербі, який має дуже великий контракт.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Поки що немає інформації, 50 на 50 по Де Дзербі. Думаю, що не залишиться, але поки що немає пропозицій, які б його задовольнили. Якщо знайде варіанти, то піде, але якщо ні, тут у нього дуже хороший контракт. І Шахтар буде зобов’язаний платити йому гроші.

Я думаю, що Шахтар молиться, щоб Де Дзербі пішов і не треба було платити ту зарплатню, яка в контракті є. На зменшення він не піде, і "Шахтар" чекає, щоби з'явилася пропозиція і тренер пішов.

Контракт дуже великий, і зараз важко його виконувати", - сказав Циганик.

Сам Де Дзербі раніше повідомив, що клуб йому дозволив шукати нову команду.