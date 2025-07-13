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Важко сказати, – Бражко порівняв спаринг-партнерів Динамо та майбутніх суперників у кваліфікації ЛЧ

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 14:53
Володимир Бражко
Володимир Бражко
ФК Динамо

Півзахисник Динамо Володимир Бражко порівняв спаринг-партнерів столичного клубу із майбутніми суперниками у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Слова хавбека наводить пресслужба "біло-синіх".

"Мідтьюллан та Вест Бромвіч – сильні команди з хорошою тактикою, схемою гри. Цікаво було грати з англійцями, у яких більш силовий стиль гри, але вони також й багато бігають. Мідтьюлланн – більш тактична команда, вони добре пресингували, проводили швидкі атаки й контратаки.
Щодо порівняння з кваліфікацією Ліги чемпіонів, поки що важко сказати, адже ми ще не знаємо нашого суперника. Коли він визначиться, будемо розбирати. Думаю, там теж буде дуже достойний рівень команди", – розповів Бражко.

Нагадаємо, Динамо програло Мідтьюллану 1:3, а напередодні зіграли внічию із Вест Бромвічем – 1:1.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). 

Раніше "біло-сині" оголосили ім'я ще одного суперника на літніх зборах в Австрії.

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